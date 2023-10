Pyrénées espagnoles : des paysages à couper le souffle

Au pied des Pyrénées espagnoles, des visiteurs à cheval entre les époques. Aitana guide le convoi, elle fait découvrir sa région à dos de pur-sang arabe et espagnol. Il faut grimper pour contempler dans toute sa splendeur le château de Loarre, une forteresse du XIe siècle, construite lors de la reconquête de l'Espagne face aux Mores. Notre route nous conduit jusqu'au village d'Ainsa. Pedro Lascorz, fait partie de la cinquantaine d'habitants qui y habitent toute l'année. Dans une région difficile d'accès, le village médiéval n'a pas été construit au hasard. L'endroit préféré de Pedro c'est la muraille, qui offre une vue spectaculaire sur les montagnes à l'horizon. Elles sont le terrain de jeu d'amateurs de sensation forte, comme Luis Linde, moniteur de parapente. Contraste saisissant et dépaysement garantit, un peu plus au sud. Le désert des Monegros s'étend sur 270 000 ha. "Ça vous paraîtra incroyable, mais ici, il y avait une mer.", raconte Natalia Arazo, guide à Sariñena, province d'Huesca. Une curiosité géologique qui brouille les frontières, à une centaine de kilomètres seulement de la France. TF1 | Reportage J. Garrel, A. Exposito, E. Rivoire