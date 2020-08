Pyrénées : les beautés cachées du plateau de Bénou

Perché à 1 000 mètres d'altitude, l'élevage est l'activité économique phare du plateau du Bénou. Loin des grandes villes, en pleine nature, il n'y a qu'une seule épicérie-bar-restaurant dans ce bourg d'à peine 400 habitants. En montagne, seules les cloches des vaches font du bruit. Dans les Pyrénées-Atlantiques, 1 700 éleveurs proposent des dégustations et font de la vente directe. Ils écoulent ainsi une grande partie de leur production auprès des consommateurs.