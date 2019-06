Pyrénées : les vautours, rois des sommets

Le vautour fauve est un animal qui n'a pas très bonne réputation. Pourtant, il est l'un des derniers grands rapaces français. On repère parfois son vol majestueux dans le ciel pyrénéen. Au dernier comptage, mille deux cents couples ont été répertoriés dans la chaîne montagneuse du Parc national des Pyrénées, l'un de leurs derniers refuges dans l'Hexagone. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.