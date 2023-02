Pyrénées-Orientales : des chutes de neige très importantes

Sans pneu neige sur la voiture de cette automobiliste, impossible d’aller plus loin. “Ça ne m'est jamais arrivé, je ne me suis jamais retrouvée dans cette situation” a-t-elle dit. Mais elle n’est pas la seule, sur cet axe routier en basse altitude, quinze centimètres de neige au sol. Les voitures patinent. Malgré l’alerte orange annoncée, les conducteurs se sont laissé surprendre. Les forces de l’ordre ont beau donner un coup de main, le trafic est perturbé. “C'est que les personnes ne sont pas équipées”. Rapidement, les camions déneigeurs enchaînent les passages sur les routes. Et même sur les parkings des supermarchés. Cela tombe bien, les habitants qui font leurs courses ont quelques difficultés. D’autres ont choisi de relativiser. “Ce n’est pas banal, mais bon, il en fallait. On a eu tellement de sécheresse. Il n’y a pas eu de neige depuis presque neuf mois” selon un habitant. Des perturbations qui n’auront duré qu’une journée, suffisante pour faire le bonheur de certains. L’alerte neige et verglas a été levée en fin d'après-midi. TF1 | Reportage A. Cazabonne, J.V. Molinier