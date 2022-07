Pyrénées-Orientales : des habitants sous le choc après l'incendie

Plus de 1000 hectares de végétation sont à surveiller de très près à Opoul-Périllos dans les Pyrénées-Orientales. Après une deuxième nuit passée à éteindre les flammes, les pompiers guettent désormais la moindre fumée, comme l'explique le lieutenant Laurent Bousquet, du service départemental d'incendie et de secours du Tarn-et-Garonne (SDIS 82), dans la vidéo en tête de cet article. Leur priorité est de maîtriser les parcelles brûlées et situées à proximité d'une végétation encore sèche, et pour le moment, épargnée. Les dégâts sont déjà colossaux. Sur 15 km, une terre noircie par les flammes est toujours menaçante pour les riverains. Il y a deux jours, Jean-Marie B. a dû évacuer sa maison alors que les flammes s'engouffraient dans son jardin. Il craint désormais de revivre ce cauchemar dans les prochains jours. Cette inquiétude est partagée par toute la commune de Salses-le-Château dans ce même département des Pyrénées-Orientales. Les habitants sont encore sous le choc. Ce jeudi soir, 120 pompiers étaient toujours mobilisés pour tenter d'éviter toute reprise du feu.