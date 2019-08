Pyrénées-Orientales : des pompiers sur le qui-vive

Les pompiers ont continué à lutter tout au long de la journée de ce mercredi 31 juillet contre le feu dans le Gard. Près de cinq cents hectares ont brûlé en 24 heures à Générac, au sud de Nîmes. Les flammes sont fixées grâce aux très nombreux moyens déployés, mais les pompiers sont toujours sur le qui-vive, prêts à intervenir le plus vite possible. Nos reporters ont passé 24 heures avec eux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/07/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.