Pyrénées-Orientales : la bataille de l'eau

Depuis quelques semaines, Daniel Haspe, le maire d’Escaro (Pyrénées-Orientales), passe la plupart de son temps dans un château d’eau. Son combat quotidien est de trouver de l’eau potable pour sa commune. À cause de la sécheresse, la rivière qui l’alimente ne suffit plus. En urgence, il a fallu faire venir des camions-citernes pour puiser l’eau dans une source voisine. Pendant que le maire fournit tous ces efforts pour alimenter son village, la rancœur s’installe. Pour lui, la sécheresse n’est pas suffisamment prise au sérieux, les restrictions sont insuffisantes. Partout, dans les Pyrénées-Orientales, les rivières sont à sec, le niveau des nappes au plus bas et l’eau devient une denrée rare qu’il faut économiser. Pourtant, Christian Fabregat, un arboriculteur de l’Espira-de-l’Agly, en a bien besoin. "Là, à l’intérieur, vous avez le pistil. Si ça manque d’eau… Les abeilles ne vont pas venir la féconder, donc pas de fruit", dit-il. Heureusement, il a investi dans son propre forage, il peut directement puiser de l’eau et pas question pour lui d’économiser plus que nécessaire. Le forage de cet agriculteur est autorisé, les volumes d’eau qu’il prélève sont contrôlés. Mais d’autres contournent les règles et ne déclarent pas leurs forages en préfecture, une pratique illégale qui contribue à épuiser les nappes phréatiques. Particuliers, agriculteurs, campings, ils seraient aujourd’hui des milliers à pratiquer le forage clandestin dans les Pyrénées-Orientales. TF1 | Reportage A. Cazabonne, J.V. Molinier