Pyrénées-Orientales, la sécheresse va-t-elle faire fuir les touristes ?

Dans son camping, Mehdi Fraihap, propriétaire du Camping international du Roussillon, traque le moindre gaspillage d'eau. Il a besoin de huit mètres cube d'eau pour laver les deux filtres de la piscine, alors il les nettoie le moins possible. Prêt pour la saison, il commence déjà à sensibiliser ses clients, sur la préservation de l'eau. Dans cet hôtel, l'eau de nettoyage des filtres de la piscine et du spa est stockée dans des cuves pour être recyclée. Les hôteliers s'inquiètent d’un ralentissement des réservations, mais font tout pour réutiliser l'eau et pour bien accueillir les vacanciers cet été. À Canet-En-Roussillon, la population est multipliée par quatre l'été. Le maire veut rassurer les touristes. "Les gestionnaires de l'eau, ils me disaient que les forages étaient à leur niveau normal, tel que nous les connaissons depuis ces cinq dernières années.", raconte Stéphane Loda, maire (LR) du Canet-En-Roussillon. De nouveaux projets sont en cours, la commune s'organise pour réutiliser, dans les prochaines semaines, l'eau des stations d'épuration. TF1 | Reportage A. Erhel, E. Alonso