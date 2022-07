Pyrénées-Orientales : le combat des pompiers contre le feu

Ce que les pompiers tentaient d'éviter depuis mardi s'est finalement produit. À une vitesse folle, la végétation s'embrase à nouveau cet après-midi dans la commune d'Opoul (Pyrénées-Orientales). Une reprise de feu due à un vent puissant et une forte chaleur. Quatre Candair de la Sécurité civile largue en continue des milliers de litres d'eau pour noyer l'incendie. Ce soir, le feu n'est toujours pas fixé. Alors, 250 pompiers sont mobilisés sur la seule commune d'Opoul. Le dispositif sera maintenu pendant au moins 48 heures. Cette nuit déjà, les pompiers tentaient de fixer le feu, toujours actif après avoir ravagé plus de 1 000 hectares de végétation. Des heures de travail, parcelle après parcelle ce matin encore. "Pour parfaire l'extinction, il faut que toute la zone soit complètement noire et qu'il n'y ait plus de fumerolles", explique le sergent-chef Régis Doyelle. Pour l'heure, l'origine de l'incendie est encore inconnue. Une enquête est en cours pour savoir s'il s'agit d'acte d'imprudence ou criminel. TF1 | Reportage S. Chevallereau, T. Rolnik