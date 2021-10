Pyrénées-Orientales : le fléau des vols de fruits et légumes

Dans le verger de Philippe Assens, pourtant difficile d'accès sur deux hectares, une centaine d'arbres totalement dépouillés de leur pomme. Une à deux tonnes de fruits ont disparu brusquement il y a dix jours. Un vol commis peut-être de nuit, car tous les fruits, même abîmés et encore verts ont été ramassé. La récolte aurait dû avoir lieu dans un mois. L'hypothèse la plus plausible, une bande organisée venue cueillir en masse des champignons aurait ensuite pillé ces arbres fruitiers. Mais les voleurs sont le plus souvent des particuliers. Près du littoral à Torreilles, un Perpignanais d'une cinquantaine d'années a été condamné à 5 ans de prison avec sursis il y a quelques mois. Il était venu dans ce lieu dérober fruits et légumes, et a laissé malgré lui une preuve de son identité. Les vols de fruits sont un fléau le long de la nationale 116. Commis par des passants et par des revendeurs tôt le matin, avant de rejoindre les marchés. Pour lutter contre ce phénomène, la gendarmerie multiplie les patrouilles. La suite du reportage dans la vidéo ci-dessus.