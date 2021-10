Pyrénées-Orientales : les mystères de la forêt de Massane

C'est un diamant vert bien caché à deux pas de la Méditerranée. Une forêt exceptionnelle, où depuis 150 ans, l'homme n'y intervient plus. Aucun arbre coupé, aucun animal chassé. Des genettes aux salamandres, 8 000 espèces y ont trouvé refuge. Les bois morts sont laissés sur place. Les scientifiques appellent cela une forêt en libre évolution. Livrée à elle-même, elle se régénère. Sur 336 hectares de forêts, plus de la moitié sont des hêtres, classés depuis quelques mois au Patrimoine mondial de l'Unesco. Niché sur les hauteurs d'Argelès, le lieu n'est pas fermé au public. Mais s'y promener est strictement réglementé. Un endroit reste cependant inaccessible, excepté pour quelques scientifiques. Ce lieu est pour eux un observatoire à ciel ouvert. Dans cet endroit, pas question de bousculer la nature. Les arbres sont cartographiés un par un. Cela afin de mieux leur évolution sans l'empreinte de l'homme. Résultat de leurs observations, ces arbres résistent mieux au changement climatique. En effet, l'humus va rester au sol, se décomposer et apporter de l'humidité. Un jour, la forêt de la Massane pourrait servir de modèle aux autres forêts françaises. La suite du reportage dans la vidéo ci-dessus.