Pyrénées-Orientales : les pompiers en quête d'eau

À Cerbère, une maison a été sauvée de justesse lundi. Mais pour réussir à stopper les flammes, les soldats du feu ont dû puiser de l'eau directement dans la piscine du propriétaire. Ces deux derniers jours, les soldats du feu ont dû faire face à une double problématique imposée par une sécheresse historique : trouvé de l'eau pour éteindre le feu et en même temps, utilisé le moins possible les réserves en eau potable du département. Pour y parvenir, ils ont par exemple pompé des milliers de litres d'eau de mer. Cela constitue généralement une solution de dernier recours. "L'eau de mer pour le matériel, ça implique déjà la corrosion. Ça veut dire que le matériel va s'abîmer plus rapidement. On va avoir de la corrosion. Du coup derrière, ça implique d'avoir des opérations de rinçage de 30 à 45 minimums sur nos matériels", explique Olivier Cyprien, sapeur-pompier expert en prévision défense extérieure contre l'incendie. Face à l'urgence, un travail de reconnaissance est également effectué depuis plusieurs semaines dans le département. Dans le village de Cassagnes, des vignerons viennent, par exemple, de mettre à disposition des pompiers deux cuves de vinification. Ces solutions alternatives permettront aux pompiers de tenir quelques semaines, en espérant que les nappes phréatiques se remplissent d'ici l'été. TF1 | Reportage A. Bourdarias, S. Maloiseaux, M. Simon Legall