Pyrénées-Orientales : mobilisation face à l’explosion des cas

Le nombre de contaminations a bondi de 400% en une semaine dans les Pyrénées-Orientales. Alors, sur les plages, les maîtres nageurs sauveteurs rappellent sans relâche les règles de distanciation sociales et les informations sur la vaccination. À Argelès-sur-Mer, des messages de prévention sont diffusés jusque sur la serviette trois fois par jour. À un kilomètre et demi, le centre de vaccination fait le plein. Pour faciliter la venue de tous, de nouveaux créneaux sans rendez-vous viennent d'ouvrir en fin de matinée et en fin d'après-midi. Dans ce centre de vaccination d'Argelès-sur-Mer, le nombre de rendez-vous proposé par jour a été doublé. Le centre est passé de 400 vaccinés par jour à presque 800. Juste à côté, le centre de dépistage pris d'assaut va devoir rallonger ses horaires et rester ouvert l'après-midi. Cela dans le but de faire face à la demande. L'établissement est passé de 2 000 tests par jour à 4 000. Avec un taux d'incidence qui dépasse les 200 cas pour 100 000 habitants, la préfecture pourrait prendre de nouvelles mesures de restrictions dans les prochains jours.