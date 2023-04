Pyrénées-Orientales : un feu d’été au mois d’avril

Il ne reste plus rien, près de 1 000 hectares de végétation ont été détruits par les flammes. Entre Cerbère et Banyuls-sur-Mer, l’incendie est passé à quelques mètres des habitations. Le feu est désormais maîtrisé, mais au sol, le travail des pompiers est loin d’être terminé, 400 pompiers sont encore mobilisés pour éteindre les points chauds. Le travail est colossal, et la zone est très difficile d’accès. Les pompiers de l’Hérault, venus en renfort, n’ont d’autre choix que d’abandonner leur camion, avec un sac rempli d’eau. Il faut aller vite, les flammes ne sont plus visibles, mais le danger est toujours là. Toute la journée, des pompiers venus de plusieurs départements se sont relayés sur la zone sinistrée. Le ministre de l’Intérieur, en visite ce lundi matin au poste de commandement de Banyuls-sur-Mer, assure que le travail sera long. Aux abords de Banyuls-sur-Mer, les vignes ont joué un rôle de pare-feu et ont limité les dégâts, mais du côté de Cerbère, 90% de la végétation a été détruite. TF1 | Reportage A. Bacot, A. Delabre