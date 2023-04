Pyrénées-Orientales : un incendie maitrisé mais sous haute surveillance

Vue du ciel, la commune de Cerbère (Pyrénées-Orientales) et ses 1 300 habitants ont échappé de peu à la catastrophe. Mais sur près de 1 000 hectares, tous les coteaux sont calcinés. Et à hauteur d'homme, le constat reste le même. Le feu est, certes, maîtrisé, mais il menace de reprendre à n'importe quel moment. Toute la journée, les pompiers ont noyé les lisières. Mais sur les pentes les plus escarpées, ils sont équipés d'un simple sac à eau. Trois cent personnes ont dû être évacuées et relogées. Ce lundi 17 avril matin, un habitant revient chez lui consterné. Jamais un incendie d'une telle ampleur ne s'était déclaré si tôt dans la saison. TF1 | Reportage H. Dreyfus, A. Bacot