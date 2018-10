Pyrénées : le retour de l'ours inquiète les bergers

D'ici peu, le Béarn comptera quatre ours dont deux mâles et deux femelles. En effet, une ourse slovène a été relâchée dans la Vallée d'Aspe. Il s'agit d'une opération de réintroduction spectaculaire par hélicoptère qui a provoqué la colère de certains éleveurs. Ils ne veulent pas de l'animal dans les montagnes où ils vivent et travaillent, et ils ont d'ailleurs commencé à la traquer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.