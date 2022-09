Pyromane en Dordogne : l'inquiétude des habitants

Voici le dernier incendie en date autour du village de La Roche Chalais. Le 76e depuis le mois de juillet en Dordogne. Dans le bourg, les habitants sont excédés. D’après les gendarmes, sur l’ensemble des départs de feu, 48 seraient d’origine suspecte. Parfois espacés d’une centaine de mètres et de quelques minutes seulement, comme ici, fin août. Le maire de la commune voisine se demande jusqu’où ira l’incendiaire ? Il y a un réel danger pour les habitants parfois âgés comme c’est le cas de cette retraitée. Alors, dans le secteur, on traque le pyromane. Agriculteurs et chasseurs organisent des rondes la nuit. Certains installent même des caméras de surveillance. 45 gendarmes sont mobilisés pour mener l’enquête sur le terrain. Le criminel risque jusqu’à dix ans de prison et 150 000 euros d’amendes. TF1 | Reportage G. Guist'Hau, C. Devaux