Pyromanes : 26 suspects interpellés depuis le début de l'été

À Saint-Jean-de-la-Blaquière, le 26 juillet dernier, un incendie ravage des dizaines d'hectares de végétation. Devant les gendarmes, un père de famille de 37 ans avoue avoir déclenché au moins cinq départs de feu. L'homme est pourtant agent forestier et pompier volontaire. Un profil étonnant mais pas si rare selon un expert. "Je fais quelque chose qui me plaît, qui va générer intensément une certaine joie, un certain plaisir d'être à l'origine d'une action, celle d'allumer un feu. Et après, de déclencher toutes les conséquences", explique le Dr Jean Farisse, psychiatre et médecin lieutenant-colonel. Depuis le début de l'été, 26 personnes soupçonnées de pyromanie ont été interpellées, quatre d'entre elles condamnées et six autres placées en détention provisoire. Pour chaque feu, les enquêteurs opèrent comme sur une scène de crime. Mais dans ces zones boisées sans système de vidéosurveillance les témoignages restent essentiels. Le ministère de l'Intérieur estime que, sur les 300 000 incendies recensés chaque année, 10% sont des actes délibérés. TF1 | Reportage H. Dreyfus, C. Gerbelot, B. Guesnais