Qatar : les enjeux d'une Coupe du monde pas comme les autres

À Doha, la fin du compte à rebours approche. Dans onze jours, débutera la Coupe du monde de football. Et cette 22ème édition ne ressemblera à aucune autre. Pour la première fois de son histoire, le Mondial aura lieu en automne, du 20 novembre au 18 décembre. 32 équipes, 64 matchs qui se joueront dans huit stades, dont sept construits pour la compétition. Mais depuis son attribution en 2010, la Coupe du monde fait polémique. Soupçon de corruption, climatisation dans les stades qui fait craindre un désastre écologique... Et d'après certaines ONG, des milliers d'ouvriers venus d'Asie et d'Afrique seraient morts sur les chantiers de construction, victimes de la chaleur intense, de chutes et d'accidents du travail. "Il faut faire la lumière sur tout ça, mais il faut que la compétition se déroule aussi. Les Jeux olympiques de Pékin étaient très décriés, les Jeux olympiques de Moscou étaient décriés. Une compétition sportive est par nature aujourd'hui très décriée parce qu'elle permet de mettre l'accent sur des problématiques que le monde entier se pose", déclare Grégoire Margotton, journaliste-commentateur sportif de TF1. La compétition s'annonce très ouverte. Alors quelles sont les chances des Bleus ? Une certitude, Didier Deschamps devra faire sans deux pièces maîtresses. Paul Pogba et N'Golo Kanté sont blessés. D'autres joueurs, nombreux, sortent à peine de l'infirmerie. TF1 | Reportage J.M. Bagayoko, Y. Hovine, D. Pires