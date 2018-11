Le Qatar, un royaume francophile

Le Qatar est connu pour ses ressources en gaz, ses hôtels de luxe et son club de football parisien. Ce que l'on sait moins c'est que cet émirat entretient des liens très étroits avec la culture française. Près de 200 000 francophones y vivent. Même les élites qataries manient la langue de Molière. Reportage à Doha. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.