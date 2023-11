QR code : attention aux sites frauduleux

Un faux QR code collé par-dessus un vrai QR code, c'est la nouvelle méthode des malfaiteurs. Si vous le scannez, il vous envoie vers un site pirate, susceptible de vous voler vos coordonnées bancaires. À chaque fois, le procédé est le même. Le malfaiteur génère un QR code, via une plateforme spécialisée, il y intègre un lien internet vers un faux site. Ce code est envoyé par mail ou affiché dans la rue, la victime le scanne, indique ses données personnelles, l'escroc n'a plus qu'à les récupérer. Les QR code sont actuellement partout. Cela peut donc concerner les pharmacies, les supermarchés, et même les services de l'État. Beaucoup sont tombés dans le piège. Comment ne pas se faire avoir ? Première règle, méfiez-vous des fautes d'orthographe. S'il y en a, ne flashez pas le QR code. Ensuite, regardez toujours le lien du site internet qui apparaît, certains sont farfelus, mieux vaut donc se renseigner et ne rien payer immédiatement. Enfin, si vous avez quand même donné des informations personnelles, contactez votre banque et faites au plus vite opposition. TF1 | Reportage V. Dépret, A. Gay