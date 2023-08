QR code : il s'impose dans notre quotidien

Vous voyez le QR code partout, devant votre télé, au restaurant et même tatouer sur le bras. Il n'est donc pas étonnant de retrouver le petit carrée noir et blanc lors de vos vacances. Pour aller surfer, Charlotte n’a qu’à dégainer son téléphone. Elle paye 10 euros pour une heure de location. Il n'y a plus besoin de faire la queue en magasin. car en quelques clics et il n’y a plus qu’à payer pour se servir. Aller plus vite est l’une des promesses du QR code. Il est impossible de ne pas le remarquer à l’entrée du supermarché de Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis). Dans les rayons, il côtoie de plus en plus le traditionnel code barre sur nos produits et commence déjà à le remplacer. Pourquoi ? Le code-barres contient treize caractères tandis que le QR code peut en compter plus de 7 000. De quoi stocker beaucoup plus d’informations. En caisse, le produit non conforme pourrait être directement identifié grâce au QR code. De quoi faciliter le travail des grandes surfaces lors de campagnes de rappel. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Beringer, M. Monnier, R. Ascensio