Ce qu'il faut retenir du discours d'Emmanuel Macron

Emmanuel Macron a répondu aux "gilets jaunes" ce mardi. Dans son discours, le chef de l'État dit entendre leur colère. "Ce que je veux faire comprendre aux Français, notamment à tous ceux qui disent en quelque sorte "on entend le président de la République, on entend le gouvernement, ils évoquent la fin du monde et nous on parle de la fin du mois", c'est que nous allons traiter les deux", a-t-il assuré. Retour sur ses principales annonces. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.