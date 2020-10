Qu'a fait le maire écolo de Tours en 100 jours ?

C'était il y a 100 jours, les Français élisaient ou réélisaient leur maire. Les élections municipales ont été marquées par la poussée des candidats écologistes. Certains ont déjà fait beaucoup parler d'eux. D'autres restent plus discrets. C'est le cas notamment d'Emmanuel Denis, maire "Europe Écologie Les Verts" de Tours (Indre-et-Loire). Qu'a-t-il fait pour sa ville en trois mois ? Reportage. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/10/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.