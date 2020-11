Qu’a-t-on le droit de dire au nom de la liberté d’expression ?

C'est le principe fondateur de notre constitution. Il apparaît déjà dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, article 11 : "La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi". Me Basile Ader, avocat spécialisé en droit de la presse, explique qu'"on ne peut pas par avance interdire aux gens de parler, de publier, de diffuser des émissions. La seule chose c'est qu'on puisse leur demander des comptes s'ils ont commis un des abus". Il existe des exceptions à la liberté d'expression : la diffamation, l'outrage, l'injure, l'atteinte à la vie privée mais aussi les propos racistes, négationnistes, homophobes ou incitant à la haine. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/11/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 novembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.