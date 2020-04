Qu’achetons-nous aujourd’hui plus qu’hier ?

En six semaines de confinement, nos habitudes de consommation ont changé. On n'achète plus la même chose qu'avant. Le maquillage (-62%) et le champagne (-60%) ne sont plus une priorité. Les consommateurs se ruent sur les gants de ménage (+264%), la farine (+189%), le sucre (+181%), le savon (+99%) ou encore les viandes et poissons surgelés (+80%). Nos concitoyens font enfin attention à leur budget, mais ils ne rognent pas sur la qualité. Si les produits de marque se vendent moins bien, les produits bio n'ont pas souffert de la crise.