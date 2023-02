Qualité de l'air : alerte pollution aux particules fines

Parfois invisibles comme à Nice, ou plus, perceptibles comme à Lyon et à Paris, les particules fines sont bien là. Dans la voiture, ce n’est pas toujours simple de s’en apercevoir. Au total, plus de 20 villes dans le pays sont touchées par un épisode de pollution, y compris des villes moyennes, comme Arras ou Tarbes. Un pic est même prévu ce mardi 14 février à Paris. En conséquence, à Lyon par exemple, la circulation est restreinte. Depuis ce lundi matin, seules les voitures zéro émission et celles équipées d’une vignette Crit’Air un ou deux peuvent circuler. Les origines de cette pollution sont notamment le chauffage domestique au bois et la circulation automobile. Mais pas seulement, il y a aussi des conditions météorologiques, particulièrement stables où on a une chape de plomb qui va empêcher les polluants de se disperser en altitude, selon les explications de Didier Chapuis, directeur des actions à l'ATMO Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, quels sont les bons réflexes pour se protéger ? “Les principaux conseils, c’est d’éviter le sport à haute intensité pendant le pic de pollution, d’éviter d’aérer la maison pendant les heures où la circulation est la plus intense, mais aussi d’éviter de se retrouver à côté d’un axe routier très fréquenté“, selon le docteur Guillaume Braconnier. Ces particules ont également des conséquences graves sur la santé. La pollution de l’air tue chaque année dans l'Hexagone 40 000 personnes. TF1 | Reportage J. Maviert, S. Millanvoye, F.