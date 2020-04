Quand des petits commerçants se lancent dans la vente en ligne

Nous nous déplaçons le moins possible pour faire nos courses depuis le confinement. Certains commerçants se sont donc adaptés très rapidement. Dans l'arrondissement de Valenciennes, une centaine d'entre eux ont décidé de créer leurs propres plateformes de vente sur Internet afin de lutter contre les géants de la vente en ligne. Toutes sortes d'enseignes s'y sont mises. Du boucher au pâtissier, mais aussi des cartouches d'imprimante à des produits d'optique.