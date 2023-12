Quand Beyoncé, Jay-Z et Rihanna débarquent dans le Bordelais

Nous sommes partis sur les traces des stars internationales à Martillac en Gironde. Dans le village de 3 500 habitants, personne ne les a vus, mais la nouvelle s'est vite répandue. Beyoncé, et son mari Jay-Z, un couple de stars amoureux de la France, qui ont même enregistré un clip au musée du Louvre. Ils ont choisi de fêter les 54 ans du rappeur en plein cœur des vignes bordelaises. Arrivée des États-Unis, la centaine d'invités découvrent l'art de vivre à la française. Alice Tourbier, propriétaire des Sources de Caudalie, a pu leur servir quelques précieux nectars, mais elle conserve aussi quelques habitudes comme les bons plats du sud-ouest. Elle avait un peu quand même élargi la carte avec quelques burgers frites, cheddars salades et autres clubs sandwichs. Elle accepte de nous montrer la suite occupée par le couple célébrissime. L'endroit est une destination idéale pour faire la tournée des grands châteaux. Ces célébrités venaient pour boire des grands vins. Au programme, une visite au château Petrus avec une bouteille de 1969 en cadeau, la date de naissance du rappeur. La fête laisse des regrets aux absents. Et pour clôturer ce week-end d'anniversaire hors norme, les participants sont montés à bord du Venice Simplon Orient Express, affrété spécialement pour l'occasion en gare de Bordeaux. TF1 | Reportage Y. Chambon, N. Forestier, F. Peccatier