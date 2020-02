Quand faut-il acheter ses billets de train pour les payer au meilleur prix ?

Si vous vous y prenez deux mois avant la date de départ, vous économiserez 20% sur le prix de votre billet. 13% si vous anticipez d'un mois. Mais vous payerez au prix fort si vous cherchez quinze jours avant le départ. Puis, avant de décider à quel moment partir, mieux vaut consulter les prix sur l'ensemble du mois. Et pour finir, n'oubliez pas de faire jouer vos cartes de réduction.