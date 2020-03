Quand la culture s’invite chez moi : des concerts, opéras et spectacles pour passer le temps

La vidéo de Gloria Gaynor se lavant les mains sur "I will survive" a été vue des millions de fois. À Bercy, le groupe Tryo a tenu à se produire le jour prévu devant 80 000 fauteuils vides. Ils ont posté la vidéo sur Internet. Pour adoucir notre confinement, Jean-Louis Aubert a également donné un concert via son smartphone. L'Opéra de Paris, lui, met en ligne tous les soirs ses plus beaux spectacles. Vous pouvez les voir gratuitement sur leur site. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.