Quand la délinquance gagne les petites villes

C'était il y a plus d'un an, mais Claude se souvient encore de cette nuit-là. La petite rue de Guéret, à l'image, il la connaît par cœur. Le paysagiste habite dans cette commune de 13 000 habitants depuis des années. Il ne pensait pas un jour y retrouver sa voiture incendiée. "La mienne était là, il y avait celle d'une autre personne qui a pris feu aussi. C'était mon outil de travail. Ce n'est pas les grandes villes, ce n'est pas les grandes agglomérations... Ici, si on n'a pas de voiture, on ne peut pas travailler", témoigne-t-il. Le cas de Claude n'est pas isolé. Daniel est un natif de Guéret. Aujourd'hui à la retraite, il vient tous les jours pour bricoler dans son garage. Et lui aussi a été la cible de délinquants. "On m'a téléphoné, il était 5h du matin, disant que j'avais le feu à mon garage. Et après, il y a eu une voiture qui était là, juste devant, qui a été brûlée. C'était la voiture du boulanger", raconte-t-il. Un autre soir, c'est la porte de son atelier qui a été forcée au pied de biche. Pour Daniel, cet enchaînement d'actes malveillants reflète le changement de climat de sa ville. Si le nombre d'habitants de Guéret est en baisse ces dernières années, les plaintes pour violences ont triplé en six ans, passant de 33 en 2016 à 95 en 2022. Alors comment expliquer cette augmentation ? Pour la maire, les chiffres doivent avant tout être remis dans leur contexte. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. Quancard, C. Blanquart