Quand la neige empêche de travailler en Normandie

Les pieds dans la neige, pour Jordan Gainville, il est impossible de travailler. Ce charpentier de l'Ectot-l'Auber (Seine-Maritime) doit interrompre son chantier ce mercredi et aussi demain. Cette situation aura des conséquences pour son entreprise. En Seine-Maritime, les transports scolaires seront de nouveau interdits jeudi. Les 145 autocars d'une entreprise de la région resteront donc à l'arrêt. Selon Delphine Delorme, responsable d'exploitation du Hangard Autocars, à Yvetot (Seine-Maritime), c'est un coup dur pour l'entreprise. Toute la journée, les conditions météorologiques ont été dures. Ce mercredi matin, à Bosc-Guérard-Saint-Adrien (Seine-Maritime), le verglas a rendu le travail de Stéphanie Depuydt beaucoup plus difficile. Sécurité oblige, cette infirmière libérale assure sa tournée en prenant un peu plus de temps que d'habitude. La neige devrait encore tomber jusqu'au petit matin dans la région. Et la journée de demain s'annonce déjà compliquée. TF1 | Reportage G. Thorel, P. Humez