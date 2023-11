Quand le béton grignote la campagne

Il y a encore quelques années, il n'y avait que des champs et des terres agricoles, à Bourgbarré (Ille-et-Vilaine). En un demi-siècle, sa population a été multipliée par cinq, avec à la clef, des transports, un centre de santé et des aires de jeux. Mais ce sont à chaque fois des tonnes de béton qui recouvrent les anciennes terres agricoles. Focus sur Bourgbarré, où comment la campagne s'est convertie en ville à la vitesse grand V. Bourgbarré, au début des années 2000, est un petit village au milieu des champs. Aujourd'hui, le bâti a dévoré les terres agricoles. Pour les habitants de la première heure, il faut arrêter. Côté pile, la ville compte aujourd'hui un centre de santé flambant neuf. Un nouveau groupe scolaire de 550 élèves sera prêt d'ici 2025. Mais côté face, toutes ces activités génèrent des tonnes de béton qui ont grignoté tous les terrains disponibles. Lorsque Franck Morvan devient maire en 2020, il est déjà trop tard. La ZAN, la loi Zéro Artificialisation Nette des sols, a pour but entre autres d'interdire des nouvelles constructions sur des terres agricoles. Une loi difficile à appliquer, à l'heure où les Français occupent toujours plus d'espace. Chaque année, 57 000 hectares de natures disparaissent. TF1 | Reportage C. Jouanneau, C. Abel