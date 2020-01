Quand le sport se fait sur ordonnance

En apparence, les "Maisons Sport-Santé" ressemblent à des clubs de sport classiques. Seulement, on y trouve des installations médicales. On en compte 138 dans l'Hexagone. Ce chiffre devrait grimper à 500 en 2022. Parmi la clientèle, on retrouve des patients envoyés par leur médecin. Et pour cause, le sport réduit d'au moins 20% les risques des maladies les plus courantes comme le diabète, certains cancers ou les troubles cardiovasculaires. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/01/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.