Violences sur la route : quand les automobilistes deviennent fous

Des cyclistes percutés volontairement, des menaces ou encore des bagarres en pleine rue. Des scènes hallucinantes, comme ce conducteur qui n'hésite pas à gazer un autre automobiliste après une queue de poisson ou quand la chaussée devient un défouloir, et qu'un simple geste ou erreur de conduite peut très facilement dégénérer. Cette violence, Julien Raimundo en a été victime en 2022. Au moins deux fois par semaine, ce passionné de vélo parcourt les routes de campagne à l'ouest de Montpellier. Mais lors d'une sortie en décembre dernier, une voiture le double brusquement. L'altercation se poursuit sur plusieurs centaines de mètres. Lorsque le conducteur s'arrête et sort de sa voiture. Il frappe violemment le cycliste. L'automobiliste prend alors la fuite. Sous le choc et victime de contusions, Julien parvient à aller porter plainte. Le conducteur, identifié, a été entendu par les enquêteurs. À l'heure actuelle, il n'y a aucune procédure judiciaire en cours. Julien, lui, est marqué à jamais par cet événement. Il fait désormais toutes ses sorties avec une bombe lacrymogène. C'est un moyen de se défendre contre la violence routière qui se serait accentuée ces dernières années. Aujourd'hui, 68 % des automobilistes admettent insulter d'autres conducteurs et 89 % ont déjà eu peur du comportement agressif des autres usagers de la route. Il suffit d'ailleurs de vous interroger dans les embouteillages pour vérifier cette tendance. Mais alors, pourquoi nous permettons-nous d'être plus agressifs lorsque nous sommes au volant au point dans certains cas d'en venir aux mains ? Pour en savoir plus, nous avons rencontré le président de la ligue contre la violence routière, Jean-Yves Lamant. Selon lui, n'importe qui peut être sujet à ces accès de colère. Une violence qui serait notamment liée à la multiplication des modes de transport. L'espace réservé aux voitures diminue et cette bataille de l'espace routier amplifie l'agressivité de certains conducteurs. Pour éviter de céder à ce stress, quelques méthodes simples existent, comme par exemple, écouter de la musique ou ne pas oublier de faire des pauses lors des longs trajets. TF1 | Reportage A. Bourdarias, A. Pockry