Quand les déchets marins servent à fabriquer des jeans ou des sacs

Selon les chiffres du recyclage dans notre pays, 107 millions de tonnes de déchets ont été collectées en 2018. Mais que deviennent-ils ensuite ? Filets de pêche transformés en bracelets ou en sacs à provisions, déchets marins utilisés pour fabriquer des jeans 100 % recyclés et recyclables... Découvrez ce que l'on peut faire avec ces matières.