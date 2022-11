Quand les femmes s'entraident face à la violence

Dans l'histoire de Clara, une utilisatrice de "The sorority", beaucoup de femmes se reconnaîtront. En rentrant chez elle un soir, deux individus ont commencé à la suivre. Elle s'est sentie en danger, toute seule dans une rue peu éclairée. Clara sort alors son téléphone, pour ouvrir son application d'entraide dans laquelle elle active une fonction, qui alerte les 50 utilisatrices les plus proches d'elle. En moins de deux minutes, une personne qui se trouvait dans un immeuble à côté est descendue et est venue la chercher. "The sorority", c'est le nom de l'application comptant 42 000 utilisatrices. Priscillia Routier-Trillard, la crée pour prévenir d'éventuelles agressions, offrir du soutien et de la bienveillance. Ce n'est pas la seule application gratuite d'alerte. C'est aussi le cas d' "App-Elles" et "Mon Sherif". Le gouvernement a aussi mis en ligne un site d'alerte. "The sorority" n'est pas un service mixte, car statistiquement, les auteurs d'agressions sur des femmes sont surtout des hommes. Il ne s'agit pas de se substituer à la police ou à la gendarmerie, les forces de l'ordre que cette communauté virtuelle espère voir prochainement participer au projet. TF1 | Reportage S. Millanvoye, C. Blanquart, J.P. Héquette