Quand les grandes villes deviennent des déserts médicaux

Bourtzwiller est dans le quartier nord de Mulhouse. Céline Bohrer, infirmière libérale, effectue sa deuxième visite de la journée chez Shana Benkimouch, une habitante de 74 ans qui souffre d'un cancer et de diabète. Son médecin prétend être parti à la retraite, il y a deux mois, en même temps que deux autres généralistes du quartier. Il y a deux semaines, Shana a frôlé le pire, un début d'infection a été détecté par son infirmière. Mais lorsqu'elle appelle SOS Médecins puis le SAMU, les services saturés lui refusent, dans un premier temps, la visite d'un médecin à domicile. La maison de santé prenait en charge 5 000 patients, en majorité âgés et atteints de maladie chronique. Elle avait ouvert il y a seulement cinq ans. Les locaux sont aujourd'hui en partie vide. Selon l'Agence internationale de santé, le Haut-Rhin n'est pas plus déserté que le reste de la France. Il n'y a surtout pas assez de médecins diplômés pour remplacer ceux qui partent à la retraite. À Mulhouse, 30 000 habitants sont sans médecins traitants. Ils vont désormais aux urgences ou chez SOS Médecins, mais ces structures ont du mal à faire face, et cela risque de s'empirer selon Frédéric Tryniszewski, président de SOS Médecins Haut-Rhin. TF1 | Reportage E. Vinzent, E. Schings