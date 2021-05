Quand les guides de voyage se réinventent

C'est son nouvel outil depuis plus d'un an. Jean-Bernard Carillet, auteur de guide chez Lonely Planet, est désormais pilote de drone et cameraman. Il réalise des vidéos pour la future édition dédiée à la Provence. Cela n'a pas remplacé le texte et la photo, c'est un élément, une couche de plus dans ce qu'on apporte aux lecteurs et aux lectrices". Mais des explications s'imposent de la vidéo dans un livre : comment ça marche ? "Je scanne, toc, et voilà, ça apparaît directement sur l'écran. Je peux regarder ma vidéo". "On incruste du texte pour apporter des informations supplémentaires. On reste des éditeurs de guide de voyage, donc il faut qu'on donne de l'information", précise-t-il. Dans ce guide, vous trouverez toujours les infos pratiques. Mais les simples photos comme avant ne suffisent plus. "Les lecteurs et les lectrices sont friands de ce nouveau type d'information pour s'inspirer dans leur découverte et de leur voyage", poursuit-il. Une manière de répondre à la concurrence féroce des réseaux sociaux. Les rayons tourisme ont bien changé, la France est le cœur du marché. "On vend quasiment que ça maintenant. Le Week-end culture en France fonctionne très bien", constate Julien Coulon, responsable produits éditoriaux à la Fnac Champs-Élysées. La maison d'édition Hachette Tourisme lance dix nouveaux titres pour des séjours dans l'Hexagone. Les départements ruraux, qui étaient jusque-là délaissés par les guides et les vacanciers, ont aujourd'hui la cote. "La Drôme et la Dordogne sont des destinations qui ont explosé l'année dernière. Les gens ont autant besoin de s'aérer que de visiter, donc on a essayé de dénicher les meilleures activités pour permettre ça". L'autre tendance du moment : des carnets dédiés aux escapades à pied, à cheval et surtout à vélo. Philippe Coupy travaille pour le Guide du routard, le leader du marché. Il a déjà créé dix guides pour explorer des régions françaises à vélo. Ce jour-là, il est en repérage entre Étretat et le Havre, à la recherche de "petits endroits pour le spot de piquenique". Il suit à voie cyclable au maximum pour trouver les adresses à référencer et privilégie les circuits courts. De nombreux Français n'ont pas encore le réflexe ou l'envie d'acheter un guide pour visiter la Normandie. Ces nouveaux formats suffiront-ils à relancer le secteur ? Avant la pandémie, sept millions de guides se vendaient par an. En 2020, les ventes ont été divisées par deux.