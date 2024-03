Quand les habitants défient les dealers

C'est leur rendez-vous quotidien. Tristan et d'autres habitants se retrouvent en bas de leur immeuble. Ensemble, ils se sont donnés une mission, celle de chasser les trafiquants de drogue. Ce jour-là, devant notre caméra, Tristan repère un dealer. Aussitôt, il lui demande de quitter le lieu. Mais parfois, il faut hausser le ton. Lors de ses rondes, dans son quartier du Tonkin, à Villeurbanne (Rhône), ce charpentier et père de famille se filme régulièrement. Pour Tristan et les autres riverains, la police fait son maximum, mais ne peut pas être présente 24 heures sur 24. Ils ont donc monté un collectif pour lutter contre le trafic, tous les jours, partout. Depuis sa fenêtre aussi, Sylvie, une habitante, scrute les clients à la recherche de produits stupéfiants. Mais elle et les autres riverains le savent qu'à leur échelle, ils ne font que déplacer le problème. A une centaine de mètres de là, les dealers sont partout, même devant une école primaire. Pour endiguer définitivement le phénomène, les forces de l'ordre admettent que ni la mobilisation des habitants ni la présence policière ne suffiront. TF1 | Reportage J. Quancard, L. Lassalle