Quand les lobbys agricoles tentent d’influencer nos têtes blondes

Dans une école primaire d'Albertville, c'est l'heure de cantine. Au menu, une petite leçon sur les origines et les bienfaits du blé ou du maïs. L'animation est proposée et financée par une association. Mais en réalité, c'est le lobby des agriculteurs producteurs de céréales qui s'invitent à table. Comme eux, 200 000 vont ainsi être encouragés à consommer des céréales. Ce type d'intervention dans les écoles n'a rien d'exceptionnel. D'autres organismes viennent dynamiser les temps périscolaires pour sensibiliser les enfants et les parents. L'incitation à la consommation de produits agricoles est une vieille tradition et s'il y en a un qui a su faire sa place sur les bancs de l'école, c'est le lait. La promotion d'un produit se fait sous couverte de pédagogie ou d'éducation à la nutrition, comme avec la filière de la viande. Elle met à disposition des écoles des affiches, des explications, et même des interventions gratuites de diététicienne payer par les éleveurs et les abattoirs. Des interventions en principe encadrées. Leur contenu est contrôlé par l'Éducation nationale. Sauf qu'il arrive que certaines organisations avancent masquer, comme pour la semaine du goût, organisée chaque année à l'automne et invitée par l'industrie du sucre pour éveiller les papilles de nos écoliers. Désormais, ce sont des entreprises qui régalent, comme des marques de chocolat ou une chaîne de supermarchés. La cour de récréation est devenue un terrain de jeu pour le secteur agroalimentaire. Dans le viseur de l'Éducation nationale et du ministère de l'Agriculture, la présence au sein d'établissements de l'association de protection animale L214. Ce dernier ne fait pas partie des associations agréées et autorisées à entrer dans les écoles.