Quand les villes se partagent leur agent de police

Nous sommes à Toufflers, une petite commune de 4 000 habitants, dans le Nord . Contrairement aux apparences, il n'y a pas de Police municipale ici. Les policiers qui interviennent sont situés à Hem, la ville voisine avec 20 000 habitants. Il s'agit d'une police mutualisée. Si les policiers dépendent de Hem, ils peuvent intervenir dans les quatre communes voisines. Pour cela, il faut l'accord du procureur, du préfet et une convention signée entre les maires. Le premier avantage pour les maires des petites communes, c'est que la mairie paie un demi-policier par an, à peu près 30 000 euros. Et les policiers interviennent en fonction des besoins, autant que nécessaire. C'est d'ailleurs le deuxième avantage, comme ici en Loire-Atlantique. Le système a été mis en place le 1er janvier dernier. Le budget global de la Police municipale est d'un million d'euros. La moitié est payée par Hem, l'autre moitié par les quatre communes voisines. L'objectif dans les quelques années à venir, est d'avoir une police municipale 24 heures sur 24 et sept jours sur sept. TF1 | Reportage S. Hembert, P. Dumortier, T. Chartier