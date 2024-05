Quand l'IA réinvente des tableaux disparus

Au milieu des robots, des casques virtuels et des taxis volants, il y a aussi des tableaux dans les allées du salon Vivatech a fermé ses portes ce soir à Paris. Mais Agathe reste perplexe. "Je me suis dit, c'est le style de Van Gogh, mais je sais que ce n'est pas une de ses toiles parce que je connais un petit peu le peintre, donc, ça m'a un petit peu intrigué". Bien vu de sa part, car l'artiste de ce tableau n'est autre qu'une intelligence artificielle. Mais l'IA n'est pas partie d'une toile blanche pour créer ces œuvres de Van Gogh. Faire renaître des tableaux ensevelis, c'est la promesse de ces chercheurs passionnés d'art. Derrière un Modigliani, par exemple, il y avait une ébauche et la technologie a fait le reste. Mais au fond, que regardons-nous, des œuvres d'art ou une simple prouesse technique ? Pour tenter d'y répondre, nous avons sorti de Vivatech l'un de ses deux tableaux pour nous rendre à Auvers-sur-Oise (Val-d'Oise) et ses paysages peints de manière quasi frénétique par Van Gogh, à la fin de sa vie. L'artiste, fauché, louait une chambre de bonne sous les combles d'une auberge. Et c'est dans ce lieu resté intact que nous improvisons une rencontre. La patronne de l'endroit n'en revient pas, elle est une fan inconditionnelle de l'artiste. Qu'est-ce qui l'impressionne le plus ? La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage T. Jarrion, P. Héquette