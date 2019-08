Quand l'intelligence artificielle révolutionne le marché du travail

L'intelligence artificielle a pour but d'apprendre aux machines à réfléchir comme les humains. Avec elle, des métiers entiers vont disparaître et plus de vingt millions de postes devraient aussi être créés. Cela a déjà commencé et de nombreux salariés l'ont compris. Ceux-ci se réorientent pour apprendre un nouveau métier en rapport avec l'intelligence artificielle. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/08/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.