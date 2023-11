Comment l'intelligence artificielle peut vous aider à trouver la maison de vos rêves

Laurence Laforgue va bientôt déménager dans sa nouvelle maison, qu'elle a trouvée grâce à une intelligence artificielle. Via un site spécialisé, gratuit, la recherche prend la forme d'une discussion entre elle et la machine sur le lieu, le prix ainsi que sur le nombre de pièces. Surprenante, l'IA est capable de scanner tous les sites d'annonces pour trouver la perle rare. Les critères qu'elle propose sont très poussés. Le site est aussi en mesure de décortiquer les textes et les photos d'une annonce pour y trouver des critères pas forcément renseignés au départ. À la fin, vous avez des biens avec un pourcentage d'affinités. L'intelligence artificielle modifie la manière de trouver votre logement. Elle bouscule aussi la façon d'estimer son prix, même à distance. Pour donner un prix, l'algorithme se base sur la description du logement et sur les montants des ventes récentes dans le quartier. Mais l'IA n'est pas encore capable de quantifier l'émotion qu'on peut avoir quand on visite un bien. Une descente sur le terrain reste indispensable. Pour l'instant, l'IA aide les professionnels sans pour autant les remplacer. TF1 | Reportage T. Jarrion, D. Pirès, F. Couturon