Quand nos poubelles valent de l’or pour les trafiquants

Les premiers camions sont arrivés il y a six ans pour déverser de la terre sur un terrain de sept hectares à Fleury-Mérogis (Essonne). À l’époque, le maire de la commune évoque un projet de culture de légumes, mais pendant huit mois, le flot ininterrompu de camion soulève une grande inquiétude chez les riverains qui remettent en doute sa parole. En réalité, 300 mille tonnes de déchets auraient été enterrées sur le terrain. Depuis, une enquête a mis en évidence un système mafieux de trafic en bande organisée. Le principe est que des criminels récupèrent des déchets de chantier et facturent leur recyclage à des entreprises du bâtiment. Mais au lieu de les emmener en déchetterie, ils les déversent dans des champs en menaçant les propriétaires ou en échange de pots-de-vin. L'ancien maire de Fleury-Mérogis, David Derrouet, aurait-il touché illégalement de l'argent dans l’affaire ? Il vient d'être mis en examen, soupçonné de corruption passive. Depuis l’ouverture de l’enquête, la nouvelle équipe municipale a porté plainte et a demandé une expertise du terrain toujours pollué qui reste inexploitable. Toujours présumé innocent, David Derrouet risque jusqu'à dix ans de prison et un million d’euros d'amende. TF1 | Reportage A. Bourdarias, G. Chièze, C. Jouanneau