Quand votre logement loué sur Airbnb sert à des réseaux de prostitution

À Cannes comme dans toutes les grandes villes touristiques, les appartements en location sur des sites comme Airbnb attirent de plus en plus. Mais ils sont parfois utilisés illégalement. Selon les autorités, 30% à 40% des réseaux de proxénétisme passent par les locations de courte durée sur Internet, soit 6 000 à 8 000 prostituées dans notre pays. Une de nos équipes a rencontré un propriétaire victime de ce type d'activité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/01/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.