Quantité réduite, produit plus cher : les magasins devront l'afficher

Dans les rayons, vous verrez de plus en plus des affichettes qui ont pour but de signaler les produits dont la quantité a été réduite sans que le prix ne diminue. C'est ce que l'on appelle la "shrinkflation", en anglais, shrink pour réduire et flation pour inflation. La pratique est de plus en plus présente depuis deux ans. Cela consiste à réduire le poids d'un produit plutôt que d'augmenter trop fortement son prix de vente. Les consommateurs seront informés de ces changements de quantité, car le gouvernement impose aux distributeurs de placer des affichettes dans les rayons à partir du premier juillet. Ce ne sont pas les supermarchés qui réduisent les quantités, mais ils en sont informés grâce au code-barres sur chaque produit. Pourquoi cela n'est pas directement renseigné sur l'emballage ? "Les produits viennent de partout en Europe, comme trouvé dans les rayons des magasins. Il faut donc notifier au niveau européen, car l'étiquetage est une réglementation unifiée européenne" explique Camille Dorioz, responsable des campagnes chez Foodwatch. Si la grande distribution ne joue pas le jeu, des sanctions allant jusqu'à 15 000 euros par produit pourront être appliquées. TF1 | Reportage J. Maviert, C. Jouanneau