Quarantaine imposée aux voyageurs de certains pays : quels contrôles ?

Comme tous les voyageurs de cet avion en provenance de Guyane, Rudy Noel a dû donner son adresse pour rentrer en métropole, une première. Il va devoir s'isoler, non pas sept, mais dix jours dans son appartement parisien. "C'est sûr que je ne vais pas sortir de mon appartement. Je vais compter sur les plateformes de livraison pour ce qui est alimentaire et essayer de sortir le moins possible", dit-il. Pour lutter contre les variants brésiliens et sud-africains, les autorités ont durci les mesures concernant les voyageurs de retour du Brésil, de Guyane, d'Afrique du Sud, d'Argentine et du Chili. À partir de samedi prochain, le respect de la quarantaine sera contrôlé par la police. Il faudra donner l'adresse de son lieu d'isolement à l'embarcation. À l'arrivée, chaque voyageur recevra un arrêté préfectoral nominatif avec restriction des horaires de sortie. La police procédera ensuite à des contrôles aléatoires au domicile des voyageurs. En cas de non-respect, une amende de 1500 euros est prévue,3 000 pour une récidive. De nouvelles règles, plutôt bien acceptées ce matin. Au Royaume-Uni, ce système existe depuis juin dernier, avec majoritairement des contrôles par téléphone et des amendes allant de 1 000 à 10 000 euros. La législation va même plus loin. Les voyageurs en provenance des 40 pays figurant sur la liste rouge anglaise n'ont pas le droit de rentrer directement chez eux. Ils doivent obligatoirement s'isoler dans des hôtels spécialement prévus.